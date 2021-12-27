Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de evden ayrılan eşinin geri gelmesi için alkol aldıktan sonra pompalı tüfekle kendisini rehin alan adam, ekipleri seferber etti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hürriyet Mahallesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, evden ayrılan eşine sinirlenen İbrahim Ö., alkol aldıktan sonra yanında bulunan pompalı tüfekle kendini rehin aldı.

Ardından İbrahim Ö. bir el ateş ederek evinin kapılarını kilitledi. Sesi duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri İbrahim Ö.'yü ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ekiplerin ulaştığı İbrahim Ö.'nün oğlu ise babasını ikna etmek için eve geldi. Burada bir süre kapıda babasını ikna etmeye çalışan oğlu ne yapsa da başarılı olamadı.

Olay yerine gelen psikoloğun, "İbrahim abi elinde silah olunca olmuyor böyle, Hepimizin çoluğu çocuğu var, senin de çoluğun çocuğun var, hadi silahı bırak konuşalım. Ne ben yaklaşabiliyorum ne de polis arkadaşlar" sözlerini de yanıtsız bırakan İbrahim Ö., 3 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı.

Bir süre sonra oğlunu yanına alan İbrahim Ö., ardından kapıyı açarak elinde bulunan pompalı tüfeği polis ekiplerine verdi. Ekipler tarafından üst araması yapılan İbrahim Ö. gözaltına alınırken, pompalı tüfeğin içinin ise boş olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 3 saat boyunca çaba sarf eden ekipler, vatandaşlardan takdir topladı.


Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

Eşinin geri gelmesi için kendini rehin aldığı pompalı tüfek boş çıktı

13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

13 yaşındaki çocuk pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı

 Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

Korona tanısı konan yaşlı kadın çöp attığı sırada fenalaşıp hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title