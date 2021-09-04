Eşini ve çocuklarını yakmak isteyen şahsı polis engelledi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu bir şahıs, eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyip yakmak istedi. Eve giren polis ekipleri, şahsı son anda etkisiz hale getirilirken, kadın ve 4 çocuğu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Mahallesi 192. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yabancı uyruklu M.H., eşi ve 4 çocuğunu eve kilitleyerek darp etmeye başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri M.H. ile iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan da eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, M.H.'yi etkisiz hale getirirken kadın ve 4 çocuğunu güvenli bölgeye aldı. Ailesini darp eden M.H., gözaltına alındı, eşi ve 4 çocuğu ise tedavi edilmek üzere ambulansa bindirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı