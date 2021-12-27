Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı - Haberler
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Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da Yunus Emre Uyaner (28), tartıştığı eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) başından tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı.

ADANA'da Yunus Emre Uyaner (28), tartıştığı eşi Melike Yağmur Uyaner'i (28) başından tabancayla vurup, aynı silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşini başından vurdu. Uyaner, ardından silahı kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesini duyup gelen komşuları, çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çift, ameliyata alındı.

ÇOCUKLARI DA EVDEYMİŞ

Bu arada, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu bildirildi. Olayı haber alıp eve gelen çiftin yakınları gözyaşı döktü.


Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri

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