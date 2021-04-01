Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım"
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Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım"

Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da, ihanetle suçladığı eşi Ayşe A.'yı üzerine benzin dökerek yakan Ekrem A.'nın (29), 2 çocuğunun annesini, daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle çarptırıldığı 3 yıl 8 ay hapis cezasının intikamını almak için, "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, ateşe verdiği ortaya çıktı.

TEKİRDAĞ'da, ihanetle suçladığı eşi Ayşe A.'yı üzerine benzin dökerek yakan Ekrem A.'nın (29), 2 çocuğunun annesini, daha önce uyguladığı şiddet nedeniyle çarptırıldığı 3 yıl 8 ay hapis cezasının intikamını almak için, "Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, ateşe verdiği ortaya çıktı. 

Edinilen bilgiye göre; Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk sahibi Ekrem- Ayşe A. çifti, geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem A.'nın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı Ayşe A. zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği genç kadın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem A. hakkında açılan davada Ayşe A., 'çocuklarını' gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem A., 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

'BENİ YAKTIN, BEN DE SENİ YAKACAĞIM'Karardan 21 gün sonra, 21 Mart Pazartesi günü ise, Ekrem A.,"Davayla ilgili konuşmamız lazım. Gel birlikte avukata gidip ne yapacağımızı danışalım" diyerek, motosikletine aldığı Ayşe A.'yı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hacıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürdü. Ekrem A., "Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek, yanında getirdiği şişe içindeki benzini Ayşe A.'nın üzerine döküp, ateşe verdi. Ardından da kaçtı. Alevler içinde kalan genç kadın ise, can havliyle koşarak, 500 metre mesafedeki yola çıktı.Kadını görenler, hemen sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık görevlilerince Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe A., hayati tehlikesi bulunması üzerine İstanbul'daki Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin yanık tedavi merkezine sevk edildi. 

Kaçan Ekrem A., jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ellerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Ekrem A., savcılıktaki ifadesinde, eşini, kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine konuşmak için ormanlık alana götürdüğünü, çıkan tartışmada motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini anlattı. Ekrem A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'
Eşini, şiddet davasında aldığı cezanın intikamı için yakmış; 'Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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