Eşini rahatsız eden adamı aracında kurşun yağmuruna tuttu
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Eşini rahatsız eden adamı aracında kurşun yağmuruna tuttu

Antalya'da, eşini sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği gerekçesiyle M.A.K. isimli şahsı vuran N.S. gözaltına alınırken, aracıyla yaralı halde benzinliğe kaçan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Eşini rahatsız eden adamı aracında kurşun yağmuruna tuttu
16.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 16.05.2020 15:04

Antalya'da, eşini sosyal medya üzerinden rahatsız ettiği gerekçesiyle M.A.K. isimli şahsı vuran N.S. gözaltına alınırken, aracıyla yaralı halde benzinliğe kaçan zanlı hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gültepe Mahallesi'nde ikamet etmekte olan N.S., eşini sosyal medya üzerinden sürekli rahatsız ettiğini iddia ettiği M.A.K. isimli şahsı av tüfeğiyle yaraladı. Mağdurun kullandığı araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Mağdur vurulduktan sonra aracıyla olay yerinden yaralı olarak kaçıp Sarılar Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan adam, aracından çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli N.S., evinin 200 metne ilerisinde yakalandı. İfadesinde, olayda kullandığı av tüfeğini evinde sakladığını beyan etti. Gözaltına alınan N.S. adliyeye sevk edildi.

Kadını değil de kocasını görünce kaçmak istedi

İddiaya göre, M.A.K. isimli şahıs sosyal medya üzerinden bir kadın fotoğrafıyla açtığı hesaptan N.S.'nin eşine arkadaşlık isteği gönderdi. İsteği gören ve tanıdığı birçok kişinin de arkadaş olduğunu gören N.S.'nin eşi isteği kabul etti. İsteği kabul etmesinin ardından rahatsız edici teklifler gelmesi üzerine durumu eşine anlattı. N.S., eşinin sayfasından M.A.K. ile birkaç gün görüştükten sonra kendisini buluşmak üzere Gültepe Mahallesi girişinde bulunan çocuk parkına çağırdı. Aracıyla çocuk parkına gelen M.A.K., kadını değilde eşini görünce kaçmak istedi. Kaçtığı sırada araca açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralı halde yaklaşık 2 kilometre ters yönde yol alarak akaryakıt istasyonuna kadar geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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