Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi
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Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söylediMERSİN'de müzisyen Savaş Korkmaz (45), koronavirusü yenen eşi Ayşe Korkmaz'ı (42) iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi.

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi
30.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:33

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi

MERSİN'de müzisyen Savaş Korkmaz (45), koronavirusü yenen eşi Ayşe Korkmaz'ı (42) iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi. Korkmaz'a eşi Ayşe Korkmaz da eşlik etti.

Merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan günü komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz ile birlikte Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Korkmaz'a ateşi olduğu için koronavirüs testi de yapıldı. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan aranan ve koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan günü hastaneye yattı. Koronavirüs tedavisi gören Ayşe Korkmaz, 13 gün sonra taburcu oldu. Sağlık durumu iyi olan Korkmaz, evde kendisini karantinaya aldı.

ONLARA VEREBİLECEĞİMİZ BİR KÜÇÜK TÜRKÜ

Ayşe Kormaz'ın müzisyen eşi Savaş Korkmaz, sağlık çalışanları için türkü söyledi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Savaş Korkmaz, "Bizim sağlık çalışanlarına verebileceğimiz bir küçük türküdür. Bu süreçte çok emek verdiler. Duyduğumuz minnetten dolayı bu türkü tüm sağlık çalışanlarına armağan olsun" dedi.

Savaş Korkmaz, eşi Ayşe Korkmaz ile birlikte sağlık çalışanları için Gesi Bağları türküsünü seslendirdi.

Eşini iyileştiren sağlık çalışanları için türkü söyledi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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