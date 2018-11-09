Eşini, Eşinin En yakın Arkadaşıyla Aldatan Kadının Gerekçesi Şaşkına Uğrattı

Eşini, Eşinin En yakın Arkadaşıyla Aldatan Kadının Gerekçesi Şaşkına Uğrattı

Canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin "Eşim, bana 'seni sadece yatakta seviyorum' deyince onu en yakın arkadaşıyla aldattım" şeklindeki itirafı pes dedirtti.

Eşini, Eşinin En yakın Arkadaşıyla Aldatan Kadının Gerekçesi Şaşkına Uğrattı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programına katılan kadın izleyicinin itirafı hem stüdyodakileri hem de ekran başındakileri şaşkına uğrattı.

"SENİ SADECE YATAKTA SEVİYORUM"

Eşini, 9 aydır eşinin arkadaşıyla aldattığını belirten kadın izleyici, "Hayatta aldatmak istemezdim. Bana söylediklerinden dolayı çok kızdım ve aldattım. Bana 'seni sadece yatakta seviyorum. Lazım olmazsan nerede yattığın umurumda değil' şeklinde sözler söylüyor. Eşim onu aldattığımı bilmiyor. Bir arkadaşı söylemiş galiba. Ben de inkar ettim. Eşimi aldattığım arkadaşı peşimde dolanıyormuş. Arkadaşlık isteği gönderdi. Bana ilgi duyduğunu söyledi. İstemediğimi söyledim ama peşimi bırakmadı" şeklinde konuştu.

SUNUCULAR DONDU KALDI

Kadın izleyicinin itirafları karşısında şaşkına uğrayan program sunucuları, yorum yapmakta zorlandı.

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