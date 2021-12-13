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Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı

Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Ali Dinler - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'ı (32) pompalı tüfekle vurarak öldüren Sabri Can (32) tutuklandı.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'ı (32) pompalı tüfekle vurarak öldüren Sabri Can (32) tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide'ye pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan Sabri Can'ı, Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan Cahide Can'ın cenazesi kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sabri Can, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin çocukları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce amcasına teslim edildi.


- Mardin
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren koca tutuklandı

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