Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi

Küçükçekmece'de geçen yıl 5 senedir evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Üner, "Muz soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim, bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim" dedi.

Geçen yıl 23 Kasım'da Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldürdü. Şüpheli Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS bağlanırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Duruşmadaki savunmasında Mehmet Üner, "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ev aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü, hakaret etti. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim.

"MUZ DİLİMLEYİP YİYORDUM, ONUNLA BIÇAKLAMIŞ OLABİLİRİM"

Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Üner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı