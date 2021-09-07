Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de geçen yıl 5 senedir evli olduğu eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Mehmet Üner, "Muz soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Kendimi kaybettim, bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim" dedi.

Geçen yıl 23 Kasım'da Mehmet Üner, eşi Sıdıka Üner'i 28 bıçak darbesi ile öldürdü. Şüpheli Mehmet Üner'in çok sayıda bıçak darbesiyle eşini öldürdüğü anlaşıldığından 'Eşi canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Bakırköy 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner SEGBİS bağlanırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Duruşmadaki savunmasında Mehmet Üner, "Eski eşimin başka erkekle el ele dolaştığını kardeşim Tuğran Öner bizzat görmüştür. Beni birden fazla kişiyle aldatıyordu. Ev aldım eşimin üzerine yaptım. Ama eşim art niyetli bir insandı. Eşim olay günü yine geç geldi. Aldatma olayları nedeniyle tartıştık, yüzüme tükürdü, hakaret etti. O an kendimi kaybettim. Bıçakladım. Pişmanım. Böyle olmasını istemedim.

"MUZ DİLİMLEYİP YİYORDUM, ONUNLA BIÇAKLAMIŞ OLABİLİRİM"

Bıçağı eşim mutfaktan getirdi sonrasını hatırlamıyorum. Ben onu sakinleştirmeye çalıştım ama sonrasını hatırlamıyorum. Eşim bıçağı alıp bana saldırdı. Ben de muz almıştım, muzu soymak için bıçağım vardı. Muzu dilimleyip yiyordum. Onunla bıçaklamış olabilirim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Üner'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Münir Özkul Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Şenol Güneş Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren koca, kendini böyle savundu: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.09.2021 12:05:37. #1.13#

title