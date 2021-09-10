Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
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Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi

Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi Bursa'da eşi tarafından bıçakla evin içerisinde rehin alınan genç kadını polis ekipleri itfaiye merdiveniyle içeri girerek kurtardı.

Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi

BURSA - Bursa'da eşi tarafından bıçakla evin içerisinde rehin alınan genç kadını polis ekipleri itfaiye merdiveniyle içeri girerek kurtardı. Şüpheli koca emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Görükle Mahallesinde 8 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olduğu öğrenilen 35 yaşındaki B.H, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Kocasının bir anlık boşluğundan faydalanan S.H, kendisini odaya kilitleyerek, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Uzun süre B.H. polis tarafından ikna edilmeye çalışılsa da, ikna çabaları sonuç vermedi. Polis ekipleri olay yerine merdivenli itfaiye aracı çağırdı. Kendini odaya kilitleyen genç kadın, polis ekipleri ile camdan irtibat kurmayı başardı. İtfaiye merdivenine binen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ve Nilüfer Araştırma Büro Amirliğine bağlı ekipler camdan içeri girdi. O sırada elinde bıçak buluna B.H. de kilitli kapıyı kırarak içeri girdi. Polis ekiplerinin zamanında yaptığı müdahaleyle genç kadın yara almadan kurtarıldı.

Polis ekiplerinin müdahalesine bıçakla direnen öfkeli koca, 3 polisi kolları ve ellerinin çeşitli yerlerden hafif şekilde yaraladı. Zor kullanılarak etkisiz hale getirilen B.H. polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan B.H., adliyeye sevk edildi.

Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi
Eşini bıçakla rehin alan koca adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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