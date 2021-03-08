Eski eşini acımasızca döven şahsa kaç yıl ceza verilecek? Ünlü avukat merak edilen soruyu yanıtladı

Samsun'da eski eşini acımasızca döven İbrahim Zarap'a tepkiler sürüyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan zanlı İbrahim Zarap, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şimdi ise Zarap'ın kaç yıl ceza alacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 35'inci maddesine göre; bir suçu işlemeye başlayan kişi, elinde olmayan nedenlerle tamamlayamazsa "teşebbüsten" sorumlu tutuluyor. Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla kadar; müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılıyor. Failin, suçu işlemekten kendi rızasıyla vazgeçmesi durumunda ise teşebbüsten ceza yerine, sadece yaralamaya yönelik ceza veriliyor.

EN AZ 5 YIL CEZA

Ntv'de konuyla ilgili soruları yanıtlayan Avukat Dr. Rezan Epözdemir, şunları söyledi:

"Sulh Ceza Kanunu'nun 81.maddesi ve 35. maddesi uyarınca; kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Mahkeme burada üst sınırdan hüküm verirse bu karar istinaf ve Yargıtay denetiminde geçip kesinleşirse; diyelim ki 15 yıl, bunun yatarı da 9 yıl; 10 yıl şartla salıverme, 1 yıl denetimli serbestlik. Bu haliyle hüküm verir ve kesinleşirse 9 yıl. Ama alt sınır olan 9 yıldan hüküm verirse bu durumda da yatarı 5 yıl oluyor."

"CEZA YARI ORANINDA ARTAR"

Kanunda, şiddet ve öldürme suçlarının eşe karşı olması durumunda "ağırlaştırıcı sebep" sayıldığını söyleyen Epözdemir,"Sulh Ceza Kanunu'nun 86. maddesi 3'üncü fıkrası kasten yaralama eşe karşı olursa şikayetten bağımsız hale gelir ve ceza yarı oranında artar. Sulh Ceza Kanunu'nun 82. maddesi de eğer eşinizi öldürürseniz tasarlayarak, canavarca hisle veya beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı öldürme yaparsanız ağırlaştırılmış müebbet hapsi alırsınız" diye konuştu.

Avukat Dr. Rezan Epözdemir

YENİ DÜZENLEME ESKİ EŞLERİ DE KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda ağırlaştırıcı nedenin eski eşleri de kapsayacak şekilde genişletileceğini duyurmuştu.

Bu düzenleme hazırlığına değinen Epözdemir, "Genelde kadına şiddet ve kadın cinayeti vakaları, istatiksel olarak da, önemli bir kısmı boşanmış eşe karşı olduğu için yeni düzenlemede bu suçların mağduru boşanmış eş olduğunda, yani boşanmış eşe karşı yaralama, şiddet, öldürme gibi hallerde evlilik birliği devam ediyormuşcasına ceza oranı kasten yaralamada da yarı oranında artacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Epözdemir kasten öldürme suçlarında da beklenen yeni düzenlemeyle birlikte "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası"nın söz konusu olacağını söyleyerek, "Suç mağduru boşanmış eş dahi olsa sanki eşmiş gibi kabul edilecek ona göre cezalarda ağırlaştırıcı sebepler göz önünde bulundurulacak" değerlendirmesini yaptı.

EŞİNİ SİLAHI TEHDİTDEN YARGILANIYOR

Şüpheli İbrahim Zarap hakkında 2018 yılında eşini 'tehdit' suçundan açılan soruşturma 'soyut iddia' nedeniyle takipsizlikle sonuçlandı. Zarap hakkında ise geçen yıl eski eşi E.M'yi tehdit ve darbettiği gerekçesiyle 'darp' ve 'silahlı tehdit' ile 'basit yaralama' suçundan Samsun 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı öğrenildi.