Eşini 3'üncü kattan aşağı atan sanık hakkında istenen ceza belli oldu

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de eşini 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan attığı iddiasıyla yargılanan sanık hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın cezaevinden eşine yazdığı özür mektubunda, "Bu defa hatam çok. Senden son kez özür ve af diliyorum" ifadeleri yer aldı.

Geçen yıl ağustos ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde ikamet eden Ufuk ve Figen G. çifti arasında ayında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre Ufuk G., eşi Figen G.'yi binanın 3'üncü katındaki evlerinin balkonundan aşağı attı. Düşme sonucu ağır yaralanan Figen G., 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ufuk G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık Ufuk G., aile yakınları ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Davada müşteki olarak yer alan Figen G. ise düşmenin etkisiyle vücudundan oluşan kırıklar nedeniyle duruşmaya katılmadı.

"Sürekli onu aldattığımdan şüpheleniyordu"

Mahkeme huzurunda, sağlık durumu nedeniyle evinden çıkamayan Figen G.'nin yerinde alınan ifadesi okundu. İfadede, "Aramızda tartışma oldu. Sürekli benim onu aldattığımdan şüpheleniyordu. Kendisi uyuşturucu kullanıyordu. Ben de sonunda sinirlenerek 'seni aldatıyorum, aldatıyorsam da iyi yapıyorum' dedim. Balkona sigara içmeye çıktım. Sonra gelip beni balkondan aşağı attı.

Cezaevinden özür mektubu yazmış

Müşteki avukatı, sanık Ufuk G.'nin cezaevindeyken eşine 'özür dilemek' için yazdığı mektubu mahkemeye sundu. Mektupta, "Unutma, çok tartışmamız ve kavgamız olmuştur. Bu defa hatam çok. Senden son kez özür ve af diliyorum" ifadeleri yer aldı. Mektubun kendisine ait olduğunu beyan eden sanık Ufuk G., daha önce yaşadıkları tartışmalar için özür dilemek amacı güttüğünü söyledi.

13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi

İddia makamı sanık hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaada Ufuk G. için 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Ben eşime bugüne kadar şiddet uygulamadım"

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Ufuk G. "Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum, ben eşimi balkondan atmadım. Allah şahit, ben eşime bugüne kadar şiddet uygulamadım. Eşim yalan ifade veriyor. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa