Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim

Alanya'da geçen yıl 26 Eylül'de 2 çocuk annesi eşini 14 kez bıçaklayarak öldüren tutuklu yargılanan cani koca, üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Koca, ifadesinde, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

22.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:42

Antalya'nın Alanya ilçesinde 26 Eylül 2019'da 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz'ı 14 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eşi Hilmi Yılmaz 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yılmaz verdiği ifadesinde "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

Olay, geçen yıl 26 Eylül saat 11.30 sıralarında Kestel Mahallesi Kızılkuyu mevkisindeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre hakkında 'uzaklaştırma' kararı bulunan Hilmi Yılmaz (44), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz'ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz'ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi. Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz'ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Gülseren Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaklaşık 15 yıllık evli, 13 yaşında kızı ve 7 yaşındaki oğlu olan 2 çocuk annesi Gülseren Yılmaz, Kestel Hanönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Olaydan bir süre sonra Hilmi Yılmaz, jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Hilmi Yılmaz'ın kayınpederini arayarak kızını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve karakola teslim olmaya geldiğini söylediği belirtildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu olarak yargılanan sanık Hilmi Yılmaz, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 3'üncü kez hakim karşına çıktı. Sanık Yılmaz, duruşmaya tutuklu bulunduğu SEGBİS ile katılırken, Gülseren Yılmaz'ın yakınları ve tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"GÜLSEREN BENİMLE BARIŞMAYI KABUL ETSEYDİ, ONU EVE GÖTÜRECEKTİM"

Sanık yılmaz savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Gülseren benimle barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim, eve götürecektim" dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (4)
KEMAL: istanbul sözleşmesi erkeğe sokak köpeği kadar bile hak vermiyor ve kadını kayırarak erkeği köşeye sıkıştırıyor hem maddi hem manevi ve erkeğe cinnet dışında bir yol bırakmıyor ve aileler dağılıyor bu istanbul sözleşmesini kim getirdiyse kimler savunuyorsa tüm olan bitenlerden sorumludur vebali onların boynuna kaldırın bu iblis sözleşmesini
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
YORUMSUZ: NE EVLENIN ARTIK NE KENDINIZE SEVGILI BULUN NEDE KIMSEYE SELAM SABAH VERIN , BITMIS INSANLARIN BIRBIRINE OLAN SEVGI SAYGISI TAHAMMULU . ADLIYELER ANA BABA GUNU SANKI MILLET PAZARA GELMIS GIBI GELIYOR GIDIYOR
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
XXXXX: Malesef Türk aile yapısını kadınlara hak vererek erkeği pısırık bir hale getirerek erkeklere cinnet geçirterek bu hâle getirdiniz
Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Angela Merkel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Hazal Kaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Josef De Souza Sofiane Feghouli Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 18:32:16. #1.15#
title