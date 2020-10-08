Eşine kızgın bıçakla işkence uygulayan şüpheli tutuklandı
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Eşine kızgın bıçakla işkence uygulayan şüpheli tutuklandı

08.10.2020 19:09 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:48
Eşine kızgın bıçakla işkence uygulayan şüpheli tutuklandı

Sancaktepe'de çocuklarının gözü önünde karısını döverek ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı iddia edilen ve Kahramanmaraş'ta yakalanan şüpheli, "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı. Sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheli, "Eşimi kim neden bu hale getirdi bilmiyorum. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım" dedi.

Sancaktepe'de, 5 yıllık eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A., "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarından tutuklandı.

Sancaktepe'de karısı E.A.'yı (28) çocuklarının gözünün önünde darp ettiği ve ısıtılmış bıçakla işkence yaptığı iddia edilen M.A., Kahramanmaraş'ta yakalanarak gözaltına alınmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli M.A.'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alındı. Şüpheli M.A. savcılıktaki ifadesinde E.A. ile 5 senedir evli olduklarını ve 2 çocuklarının bulunduğunu söyleyerek, eşine şiddet uygulamadığını savundu. Eşinin kendisini aldattığını iddia ederek eşinin telefonuna gelen mesajlarla ilgili tartıştıklarını söyleyen şüpheli, "O kafama oklavayla vurdu. Ben kendisini elimle darp ettim. Kesinlikle kesici bir alet kullanmadım. Benim eşime vurmam sonucu onda herhangi bir iz bırakması mümkün değildir, asla o şiddetle vurmadım. Çünkü çocuklar yanımızdaydı, o yüzden şiddetle vurmadım" diye konuştu.

"EŞİMİ HASTANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ"

Daha sonra arkadaşıyla çıktığını ve eve geldiğinde eşinde yanıkların olduğunu gördüğünü söyleyen şüpheli M.A., "Eşime hastaneye gideceği gün benim götürebileceğimi söyledim. Kabul etmedi, 'arkadaşlarım götürür' dedi" diye konuştu.

"EŞİMİ KİM NEDEN BU HALE GETİRDİ BİLMİYORUM"

Suçlamayı kabul etmediğini söyleyen şüpheli, "Kesinlikle eşime bıçakla yaralama uygulamadım, tehdit etmedim. Eşimi kim, neden o hale getirdi bilmiyorum. Küçük çocuklarımın yanında bu şekilde eylemlerde bulunmam söz konusu olamaz. Afşin'e dün İstanbul'dan uçakla geldim. Yaşananlardan utandığım için İstanbul'da kalmak istemedim. Eğer eşime işkence yapmış olsaydım olay günü kaçardım" dedi.

Eşine kızgın bıçakla işkence uygulayan şüpheli tutuklandı

"EŞİME ZARAR VERMEDİM, SUÇSUZUM"

Şüpheli M.A. mahkemedeki ifadesinde ise, "Eşimin yaralanmasını ben gerçekleştirmedim. Eşimin annemle Whatsapp'taki telefon görüşmesinde ben evde yokken eylemi kendi kendine gerçekleştirdiğine dair mesajları bulunmaktadır. Telefon incelendiğinde benim böyle bir şey yapmadığım ortaya çıkacaktır. Eşim beni aldattığını kabul etmektedir. Ben jandarmaya kendim teslim oldum. Kaçmadım, ben eşimi yaralamış olsam bende de yaralanmaya ilişkin izler olurdu. Ben kendime ve eve zarar verirdim. Eşime zarar vermedim, suçsuzum" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANDI

İfade işlemleri tamamlanan şüpheli M.A., "yaralama" ve "eşe karşı eziyet" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi ve delil bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Eşine kızgın bıçakla işkence uygulayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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