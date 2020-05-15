Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden ve devamında yedi yılık eşinden boşanan Buket Aydın'ın Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ünlü modacı Barbaros Şansal, geçtiğimiz günlerde Kanal D'deki görevinden istifa eden Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Aydın bu fotoğraflarla gündeme gelmesinden sonra aşk iddialarına tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF

"Yeni bir hayata başlayacağım" diyerek Kanal D Ana Haber'deki görevinden istifa eden Buket Aydın, yedi yıllık eşi Erce Baykal'dan da boşanmıştı. Aydın'ın boşanmasının ardından sosyal medyaya bir fotoğraf damga vurdu.

Buket Aydın'ın siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafı aşk iddialarını alevlendirdi. Aydın'dan bu iddialara jet hızında yanıt geldi.

"EMİR SARIGÜL'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Aydın açıklamasında "Telefonumda ve instagram hesabımda siyasetçiler, iş insanları ve sanatçılarla çekilmiş yüzlerce fotoğrafımdan sadece birini alıp kötü niyetli biçimde servis edenleri Allah'a havale ediyorum. Arkadaşım Emir Sarıgül'den de ona istemeden verdiğim rahatsızlıktan ötürü özür diliyorum" dedi.