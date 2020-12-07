Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi
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Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi

07.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:56
Bitkisel hayata girdiği söylenen müzisyen Engin Nurşani'nin eşi, iddialara yanıt verdi

Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldı. Sosyal medyada ünlü türkücünün bitkisel hayata girdiği yönündeki söylentileri yalanlayan Dilek Nurşani, eşinin sağlık durumu ile ilgili "Engin yoğun bakımda ama bitkisel hayatta değil" dedi.

Hastanede bir süredir tedavi altında olan müzisyen Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında eşi açıklama yaptı. Eşi, Dilek Nurşani, "11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok." dedi.

Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kalmış, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

"YOĞUN BAKIMDA AMA BİLİNCİ KAPALI DEĞİL"

Nurşani, yine 11 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alındı. Nurşani'nin bitkisel hayata girdiğine yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine eşi Dilek, Engin Nurşani'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Dilek Nurşani, "Herhangi bir sorun yoktu tedavi süreci ile alakalı. Eşim 11 gündür yoğun bakımda ama eşimin bilinci kapalı değil. Doktorları ile sürekli iletişim halindeyiz. Doktorlar bizden aldıkları bilgileri eşime söylüyorlar. Tepkisel ve işitme anlamında bir problemi yok. Akciğer enfeksiyonu için antibiyotik tedavisi devam ediyor. Bu paylaşımları neden yaptıklarını bilmiyorum. Eşim bitkisel hayatta değil, komada değil, eşim sabaha çıkmaz diye bir şey yok. Bunlar asılsız haberler" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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