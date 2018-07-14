Eşinden Boşanan Tuba Ünsal, Yeni Aşkıyla Samimi Tatil Pozları Verdi

Geçen ay Mirgün Cabas'tan tek celsede boşanan Tuba Ünsal, yeni bir aşkı ile Bodrum sahlilinde görüntülendi. Ünsal ile sevgilisi, önceki gün Bodrum paljlarında samimi görüntüler verdi.

Uzun süre yan yana şezlonglarda uzanan ama pek yakınlaşmayan ikili, suya girdikten sonra tedirginliği üstlerinden attı.

Ünsal ve sevgilisi, denize girdikten sonra birbirlerine sarılıp şakalaşmaya başladı. O anlar da objektife böyle yansıdı.

4 ERKEK ARKADAŞIYLA TATİLE ÇIKMIŞTI

36 yaşındaki güzel oyuncu 5 yıllık eşi Mirgün Cabas'tan ayrıldıktan sonra tatile çıktı. Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikonos'a tatile çıkan güzel oyuncu 4 erkek arkadaşıyla doyasya eğlenme görüntüleri çok konuşulmuştu.