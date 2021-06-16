ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak
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ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) ile online istihdam platformu Kariyer.net arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM) ile online istihdam platformu Kariyer.net arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası'nda yapılan programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre; ESİM yetkilileri ilana başvuran adaylarla doğrudan iletişime geçerek ilgili işverenlere adayları yönlendirecek. İş arayan olarak ESİM'e başvuruda bulunan adaylar ise İşin Olsun uygulamasına yönlendirilerek üye olma ve süreç hakkında bilgilendirilecek. Eyüpsultan ve çevresinde iş başvurusunda bulunan aday sayısı 19 bin 328 iken eleman arayışında olan işveren sayısı ise 1 bin 546 kişi olarak belirlendi.

Bölgede en çok başvuru alan pozisyonlar garson, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, sekreter, kasiyer, aşçı, bulaşıkçı¸ şoför/sürücü, tezgahtar¸ çay servis ve temizlik elemanı olarak sıralanıyor.

'2 YILIN SONUNDA ÜÇ BİN KİŞİYİ İŞE YERLEŞTİRDİK'

Programda konuşan Belediye Başkanı Deniz Köken, 'Belediye olarak iş kariyer birimimiz var. Buraya müracaatları alıyoruz. Firmaları belediye olarak kendimiz araştırıyoruz. İşin olsun firması Kariyer. Net'in bir alt versiyonu. İşçi arayan ve işveren verisi oldukça fazla. Biz bölgemizde iş arayanlarla, işvereni bir araya getirmek istedik. Vatandaşlarımızı bu süreçte rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ekip arkadaşlarımız bir aydır çalışıyor. 2 yılın sonunda üç bin kişiyi işe yerleştirdik.

ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak
ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak
ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak
ESİM, 'İşin Olsun' uygulamasında profil oluşturacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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