Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Abdulsamed Ünal (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal'ı (24) pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı (31) öldürdü. Zennure Ünal, son anda komşusunun evine sığınırken, komşu İ.P. de hafif yaralandı. Tutuklu yargılanan Abdulsamed Ünal'a baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi. Sanığa, eşini öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası, tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, İ.P.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi.

Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığını iddia ettiği, 1 çocuğunun babası olan eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası Leyla Kılınç'ın, Mamak'taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu durumu kabullenemeyen Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal, eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açtı. Leyla Kılınç, saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yetirirken, Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından 2 el, o sırada yardım etmek için kadını evine alan komşusu İ.P.'ye de 1 el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif yaralandı.

Zennure Ünal'ın avukatı, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü ablasına iftira attığını, aldığı cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ettiklerini belirtti.