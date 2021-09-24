Eşi ve yanında çalıştığı avukatı yaraladı, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı

BURSA (DHA) - BURSA'da, ayrı yaşadığı eşi Hatun Bulut (48) ile evinde çalıştığı Avukat Berrin Bayam'ı (50) tabancayla vurup yaralayan tutuklu sanık Şükrü Bulut'un (46) yargılanmasında karar çıktı. Bulut'a, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası verildi. Suçun, teşebbüs aşamasında kalmasını dikkate alan mahkeme, Bulut'u toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, geçen yıl 14 Nisan'da, Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü ve Hatun Bulut çifti, geçimsizlik nedeniyle olaydan 5 ay önce boşanmaya karar verdi. Kararın ardından bir süre eşinden ayrı yaşayan Hatun Bulut, daha sonra yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Berrin Bayam'ın evinde kalmaya başladı.

Mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Şükrü Bulut'a, Berrin Bayam ile Hatun Bulut'a 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan, iki kez ömür boyu hapis cezası verdi. Suçun, teşebbüs aşamasında olmasını dikkate alan mahkeme, cezayı 14'er yıldan 28 yıla düşürdü. Mahkeme Şükrü Bulut'a ayrıca, 'konut dokunulmazlığını bozmak'tan da 6 ay hapis cezası verdi.