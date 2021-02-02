Karısı tarafından bıçaklanan koca: Geceleri korkudan uyuyamıyorum
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Karısı tarafından bıçaklanan koca: Geceleri korkudan uyuyamıyorum

02.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:19

Zonguldak'ta geçimsizlik nedeniyle eşiyle tartışan adam, karısı tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan koca "Geceleri korkudan uyuyamıyorum, can güvenliğim yok. Tehlike altındayım ve boşanacağım" ifadelerinde bulundu.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde yaşanan olayda, geçim sıkıntısı yaşadıkları iddia edilen Hülya ve İdris Ç. çifti sabah saatlerinde tartışmaya başladı. Büyüyen olayda Hülya Ç. eline aldığı bıçakla eşi İdris Ç.'yi baldırından bıçakladı.

SALDIRGAN EŞ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan İdris Ç. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Eşi Hülya Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan koca İdris Ç. taburcu edildi.

"GECELERİ UYUYAMAZ OLDUM"

5 aydır işsiz olduğunu söyleyen İdris Ç. tehlike altında olduğunu söyledi. Sabah 10.00 sıralarında geçimsizlik nedeniyle başlayan tartışmada eşinin kendisini bıçakladığını iddia eden İdris Ç., "Aile içi şiddet oldu. Sabah saat 10.00 gibi tartışma oldu. Daha sonra eşim beni bıçakladı. Gece korkuyorum şu anda. Koruma istiyorum. Aile içi şiddet var. Gece uyuyamaz oldum. Tehlike altındayım. Boşanacağım. Bir çocuğum var. Aile içi geçimsizlik var. Arada şiddet var. Mağdurum. 5 aydır işsizim. Çocuğuma bakamıyorum." diye konuştu.

Hülya Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hülya Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından Kadın Sığınma Evi'ne götürüleceği öğrenildi.

Karısı tarafından bıçaklanan koca: Geceleri korkudan uyuyamıyorum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLCAN ÇOLAK

Haber Yorumları (3)
SAMİ: Uzaklara git , ikiniz de tekrar bir araya gelmeyin.
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ELA: daha kadınları koruyamadılar seni nasıl korusunlarki
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HÜSEYİN: Şiddetin her türlüsüne, mahdurun cinsiyetine bakmaksızın şiddetli ceza verilmelidir.
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