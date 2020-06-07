Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti

İzmir'de bir kadın, bir süredir işsiz olduğu öne sürülen eşi tarafından bıçaklanınca can havli ile komşusuna sığındı. Talihsiz kadın, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

07.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.06.2020 22:14

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., evde tartıştığı eşi Güler A.'yı (54) bıçakladı. Talihsiz kadın can havli ile komşusuna sığınırken, otomobile binerek kaçmaya çalışan İlhan Sezgin A., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Güler A. ise olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Dedebaşı Mahallesi 6111/2 sokakta bulunan 4 katlı apartamının en üst kattaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olduğu ileri sürülen İlhan Sezgin A., henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Güler A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İlhan Sezgin A. şiddete başvurdu. Cinnet getiren İlhan Sezgin A., mutfaktan aldığı bıçak ile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi Güler A., yardım çığlıkları atarak komşusuna sığındı.

KOMŞUSUNDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden ayrılan İlhan Sezgin A. ise 35 YR 872 plakalı otomobile binerek kaçtı. Komşunun ipbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybettiği belirlenen Güler A.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri suç mahalinde incelemelerde bulundu. Güler A.'nın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KISA SÜREDE YAKALANDI

Eşini bıçıkladıktan sonra otomobille kaçan İlhan Sezgin A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A. kısa süre sonra polis ekipleri ile arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Cinayet zanlısı İlhan Sezgin A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SÜREKLİ TARTIŞIYORLARMIŞ

Bu arada komşuları Güler A. ve İlhan Sezgin A.'nın bir süredir tartıştıklarını ileri sürdü. Ayrıca, olay anında oğullarının evde bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen 'Ertuğrul Gazi' büstünü kaldırdı Haber
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Engin Altan'a benzeyen "Ertuğrul Gazi" büstünü kaldırdı
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü Haber
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti Haber
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Ebru Polat'ın 'Kocanızı elinizden alırlar' paylaşımının altından ihanet çıktı
Ebru Polat'ın "Kocanızı elinizden alırlar" paylaşımının altından ihanet çıktı
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Psikolojik sorunları olan genç, evde kimse yokken intihar etti
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 6 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 878 yeni vaka tespit...
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Barış Çakan hakkında asılsız paylaşım yapan 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle kapattım
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldiği için maskeyle...
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un CEO'su Bezos, ABD'deki protestoları destekliyor
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
Otomobiliyle kanala uçup ortadan kaybolan sürücü, 15 saat sonra ortaya çıktı
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbullular Moda Sahili'ne akın etti! Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
Suç makinesi, dini nikahlı eşini sokak ortasında tüfekle öldürdü
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada cansız bedenler araca sıkıştı
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisiyle Alaçatı'da sahilde midye dolma yedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla İzmir Kadın Instagram Donald Trump
Şu an buradasınız: Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 22:14:19. #1.14#
title