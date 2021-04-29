Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu
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Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Haftalar önce Esra Erol'un programına başvuran Muammer Güzel, eşi Gülhan Güzel'in kendisine şiddet uyguladıktan sonra başka adama kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Programda yüzleşen ve boşanmaya karar veren çift, dün ilk kez karşı karşıya geldi. Boşandıktan sonra imajını değiştiren Gülhan'ın canlı yayında söyledikleri Erol'u hem mutlu etti hem de şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına karısı Gülhan'a ulaşabilmek için başvuran Muammer, eşinin Sezai isimli bir adama kaçtığını söylemişti. Canlı yayına çıkan Gülhan ise eşinden boşanmak istediğini Sezai ile mutlu olduğunu söylemişti. Yaşanan olayların ardından çift, anlaşmalı olarak boşandı.

İMAJIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Dün yayınlanan son bölümde ise eşi Muammer'den anlaşmalı olarak boşanan Gülhan'ın değişimi programa damga vurdu. Kitap okumaya başlayan, İngilizcesini geliştiren Gülhan çok değiştiğini de sözlerine ekledi. Gülhan'ın bu değişimi herkesi şaşırttı. Gülhan'ın kendini geliştirmesine çok sevindiğini söyleyen Esra Erol "Ben de sana bir kitap hediye edeceğim" dedi.

Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu

"BOŞANINCA KENDİME GELDİM, GÜZELLEŞTİM"

"Her şey koca değilmiş, bunu öğrendim" diyen Gülhan, "Muammer'den boşandım, kendime geldim, güzelleştim. Başım o kadar rahat ki beynimde hiç düşünce yok. Ben çocuğum için yaratılmışım" dedi.

YENİDEN EVLENMEK İSTEDİ

Gülhan'dan boşanan ve dayak yediği halde Gülhan'dan helallik isteyen Muammer, Esra Erol'a "Buradan taliplerimi arıyorum, evlenmek istiyorum" diyerek herkesi şaşırttı.

Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu

ÇOCUĞUNUN BABASI SEZAİ ÇIKTI

Öte yandan Sezai'den bir çocuğu olan Gülhan, Esra Erol'un "Çocuğunun babası Muammer'in yanına mı gideceksin?" sorusu üzerine "Mecburiyetten gideceğim. Başka gidecek yerim yok, ailem reddetti" ifadelerini kullandı. Sezai'nin ailesinin çocuğun başkasından olduğunu düşündükleri için kendisi eleştirdiğini söyleyen Gülhan, çocuğu ve Sezai arasında yapılan DNA testinin sonucunu da öğrenmek istedi. Gülhan, test sonucunda çocuğunun babasının Sezai çıkması ile duygusal anlar yaşadı.

DNA testi sonrası Gülhan'la çocukları olduğunu öğrenen baba Sezai, yayına bağlanıp eşinden boşandıktan sonra Gülhan'la evleneceğini söyledi.

Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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