Eşi koronaya yakalanan damattan 'aşı olun' çağrısı - Haberler
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Eşi koronaya yakalanan damattan "aşı olun" çağrısı

İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Haberler | Sağlık

Eşi koronaya yakalanan damattan "aşı olun" çağrısı Adana'nın Kozan ilçesinde Gülüzar İmir adlı gelin düğünden kısa bir süre sonra korona virüse yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Eşi koronaya yakalanan damattan "aşı olun" çağrısı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Gülüzar İmir adlı gelin düğünden kısa bir süre sonra korona virüse yakalanarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Ramazan İmir, eşinin hastalığı ağır geçirdiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Korona virüse yakalanan ve Yüreğir Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden eşini hastanede bir an olsun yalnız bırakmayan damat Ramazan İmir, eşinin birinci doz Sinovac aşısını olduktan sonra ikinci doz aşısını olmadan korona virüse yakalandığını ve hastalığı ağır geçirdiğini kaydetti.

Kendisinin de Biontech aşısını yaptırdığını ve hastalığı hafif şekilde atlattığını belirten Ramazan İmir, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti. İmir, "Geçtiğimiz Pazar düğün yaptık. Eşim birinci doz Sinovac aşısını oldu fakat faydasını göremedik. Ben Biontech aşımı oldum ve rahatım. Ama eşim ikinci doz aşısını olmamıştı. Şuan hastalığını ağır geçiriyor. Herkesi ikinci üçüncü doz aşısını olmaya davet ediyorum" dedi.

Eşi koronaya yakalanan damattan aşı olun çağrısı

Eşi koronaya yakalanan damattan aşı olun çağrısı

Eşi koronaya yakalanan damattan aşı olun çağrısı

Eşi koronaya yakalanan damattan
İhlas Haber Ajansı / Emre Bozdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eşi koronaya yakalanan damattan 'aşı olun' çağrısı - Haberler
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