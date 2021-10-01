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ESHOT'tan üniversitelere özel düzenleme

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ESHOT'tan üniversitelere özel düzenleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, üniversite hatlarındaki araç sayılarını ve sefer sıklıklarını artırdı.

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, üniversite hatlarındaki araç sayılarını ve sefer sıklıklarını artırdı. Bornova'da çeşitli eğitim kurumlarının yoğun olarak bulunduğu Mevlana Mahallesi'ne ise yeni hat açıldı, ring seferi başlatıldı.

İzmir'de üniversitelerin açılmaya başlamasıyla birlikte yoğunlaşan otobüs hatlarında düzenlemeler yapıldı. ESHOT Genel Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bağlantılı Tınaztepe - Bostanlı İskele (290), Tınaztepe - Bornova Metro (390), Üçyol Metro - Tınaztepe (490), Tınaztepe - F. Altay (690) ve Tınaztepe - Şirinyer Aktarma (878) hatlarındaki araç ve sefer sayılarını artırdı.

Ayrıca Buca Tınaztepe Kampusü içine giren Tınaztepe-Yerleşke (412) hattı da ilave seferlerle güçlendirildi. Egekent Aktarma - Katip Çelebi Üniversitesi (596) ile Bakırçay Üniversitesine hizmet sunan Seyrek - Ulukent Aktarma (850) hatlarında da araç ve sefer sayıları artırıldı.

982 hat numaralı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) - F. Altay otobüsleri, gün boyu hizmet vermeye başladı. İYTE - F. Altay (883) ekspres hattı yeniden hizmete açılırken, İYTE - Urla (882) hattına da sefer ilavesi yapıldı

Okullar Bölgesine ring seferi

ESHOT Genel Müdürlüğü, Bornova'da "Okullar Bölgesi" olarak anılan Mevlana Mahallesine ise yeni bir hat açtı. 266 hat numaralı Bornova Metro - Okullar Bölgesi otobüsü, 4 Ekim Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bornova Metro Aktarma Merkezinden kalkacak araç, Ord. Prof. Dr. Muhiddin Erel Caddesi, 1776 Sokak, 1760 Sokak ve Bornova Caddesi güzergahında ring seferleri yapacak. Otobüs, Bornova Anadolu Lisesi, Tülay Aktaş İşitme Engelliler Okulu, Şehir Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Görme Engelliler Okulu ile bölgedeki diğer eğitim kurumlarına ve yurtlara toplu ulaşımı sağlayacak. - İZMİR

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Haber: ESHOT'tan üniversitelere özel düzenleme - Haberler
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