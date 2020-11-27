Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler koronavirüs mü oldu? Eser Yenenler hayatı ve biyografisi!

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Eser Yenenler, vatandaşların merak konusu oldu. Eser Yenenler koronavirüs mü oldu? İşte Eser Yenenler hakkında merak edilenler. Eser Yenenler hayatı ve biyografisi. Eser Yenenler kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Eser Yenenler merak konusu oldu. İşte Eser Yenenler hakkında merak edilen Eser Yenenler kimdir, Eser Yenenler hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Eser Yenenler koronavirüs mü oldu?

ESER YENENLER KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Şubat 1984

Kaç yaşında: 36yaşında

Nereli: Bursa

Boy: 1,83 m

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu.Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası ölmüştür.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şu an TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmaktadır.

ESER YENENLER KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yenenler, yaptığı açıklamada "Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum soran herkes için. Eser, daha iyi. O evde, biz hala ondan ayrıyız. 10 gün oldu sanırım ama biz iyiyiz. Hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok" dedi.