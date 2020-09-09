Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı İstanbul Esenyurt'ta ayakta yolcu taşıması yasak olan minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı.

21 YOLCU ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı. 21 yolcu araçtan indirildi.

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.

Kaynak: DHA