Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı
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Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı

İstanbul Esenyurt'ta ayakta yolcu taşıması yasak olan minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

09.09.2020 08:50 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:30

Esenyurt'ta sabah saatlerinde yapılan minibüs denetiminde, 12 yolcu taşıması gereken minibüsten 33 kişi çıktı. Ayakta giden 21 yolcu araçtan indirilirken, minibüsçüye ceza kesildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı.

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı

21 YOLCU ARAÇTAN İNDİRİLDİ

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 33 yolcu çıktı. 21 yolcu araçtan indirildi.

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı

3 BİN 150 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Durdurulan bir başka minibüste de 12 yolcu olması gerekirken 24 yolcu olduğu tespit edildi.

Esenyurt'ta yine aynı manzara! Minibüsün içinden 12 yerine 33 yolcu çıktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (4)
DELO: nasıl gidecek bu millet işe?
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HASAN YILDIZ: Bu millet işe nasıl gerçek
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R. KELLY: bu da gösteriyor ki para cezaları ile artık bir yere varılmıyor , bu tür suçlara ( maske kullanmama , ayakta yolcu alma , karantina bölgesinden dışarı çıkma ) yeni bir genelge ile hem para hem de en az 10 gün nezarette kalma cezası verilmesi gerekir. işin muhteviyatını devletin hukukçuları ayarlasın . bakın o zaman yasalara uymayan bir kişi kalır mı ? sayın cumhurbaşkanından bu konuda acilen adım atmasını bekliyorum .
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