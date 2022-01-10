Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik! Öfkeli kalabalığın "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları ilçeyi inletti - Haberler
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Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik! Öfkeli kalabalığın "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları ilçeyi inletti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta dün akşam iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya döndü. Taraflardan biri sokak üzerindeki iş yerine sığınırken, diğer grup o iş yerini taşladı. Olay sonrası sokağa çıkan bir grup ise "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları attı.

İstanbul'da Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu.

Taraflardan biri, cadde üzerindeki iş yerine sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

Grubun, iş yerine saldırmasının ardından sokaklarda, "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganıyla yürümesi dikkat çekti. O anlar çevredeki insanlar tarafından kameralarca kaydedildi.

Olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise dün akşam yaptığı paylaşımda "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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Yorumlar (4)
juzen sari:zeki ve egitimliler varsa alin ulkemize yarari dokunurlar gerci bu saydiklarim ingiltere kapti en iyisi gonderin yada kamplar kurulsun fabrikalar acilsin orta calissinlar toplu kalirlar Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Emrah Tosunoglu:Avrupanın bakmadığı ülkelerine sokmak istemedigi bu ne oldugu belirsiz insanları biz niçin ülkemizde ekmek elden su gölden besliyoruz birisi çıksın desin... Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Haydar:Bu suriyeliler en kısa zamanda gönderilmezse yakın bir gelecekte devletimizin milletimizin bekası için en büyük tehlike olacaklar.Muhalefete çatacağınıza biran önce bunları göndermeye bakın. Cevap Yaz 9 59 Yayından Kaldır
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