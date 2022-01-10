Esenyurt'ta tehlikeli gerginlik! Öfkeli kalabalığın "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganları ilçeyi inletti

İstanbul'da Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi Bağlar Çeşme Caddesi'nde biri yabancı uyruklu, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya çevredekiler de dahil oldu.

İŞ YERİNİ TAŞLADILAR

Taraflardan biri, cadde üzerindeki iş yerine sığındı. Pasaja sığınan kişiyi kovalayan 30-40 kişilik grup, pasajın dış kapısına taş atarak zarar verdi. Bunun üzerine hızla iş yerinin kepenkleri kapatıldı. Öfkeli grup, kepenklere yumruk ve tekmeler ile vurmaya başladı. İki kişi, aldığı darbeler ile hafif şekilde yaralandı.

"BURASI TÜRKİYE, SURİYE DEĞİL"

Grubun, iş yerine saldırmasının ardından sokaklarda, "Burası Türkiye, Suriye değil" sloganıyla yürümesi dikkat çekti. O anlar çevredeki insanlar tarafından kameralarca kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayına ilişkin 7 kişi gözaltına alınırken İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esenyurt ilçemiz Bağlarçeşme Mahallesinde bulan bir pasaj içerisinde dün saat 20.20 sıralarında biri yabancı uyruklu, iki şahıs arasında kavga meydana gelmiştir. Olay sonrasında 30-40 kişilik grubun, pasajın dış kapısına taş atarak zarar vermeleri üzerine, güvenlik güçlerimizce yapılan müdahale sonucu kalabalık grup dağıtılmıştır. Meydana gelen 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' olayı nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarda; (4)'ü Suça Sürüklenen Çocuk olmak üzere (7) şüpheli yakalanmış, diğer şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI: ÜMİT ÖZDAĞ'A YAZIKLAR OLSUN

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise dün akşam yaptığı paylaşımda "Esenyurt'ta Filistinli bir kişiyle sigara isteme nedeniyle başlayan tartışma kolluk kuvvetlerimizin müdahalesi ile sona erdi. Sorumlular gözaltına alındı. Yabancı düşmanlığı üzerinden oy avcılığı yapmaya çalışan Ümit Özdağ ve benzerlerine yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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