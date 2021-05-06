ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
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ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİHaber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ

Haber - Kamera: Veysel TİMDU - Erol DEĞİRMENCİ - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta tam kapanmaya rağmen açık olan döviz bürosu sahiplerine polis tarafından ceza kesilirken, iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi. Döviz bürosu sahibinin, "Nace kodumuz var" demesi cezadan kurtaramadı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından polis ekiplerinin denetimleri sürüyor. Açık olduğu ihbarı yapılan Esenyurt Meydanı'ndaki bir döviz bürosuna polis ekipleri baskın düzenledi. Döviz alım-satım işleminin devam ettiğinin belirlendiği iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

"NACE KODUMUZ VAR"

Bu arada, döviz bürosu sahibi "Kaymakamlıktan belge aldık. Nace kodumuz var, açık olabiliriz. Bu kod ile açabiliriz" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. İş yerinin tam kapanmada faaliyette olmaması gerektiğini belirleyen polis ekipleri, mühürlenmesi için zabıta ekiplerine bilgi verdi. Gelen zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ
ESENYURT'TA TAM KAPANMADA AÇIK OLAN DÖVİZ BÜROSU MÜHÜRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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