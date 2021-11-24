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ESENYURT'TA SİTE SAKİNLERİNİN DOĞAL GAZI YENİDEN VERİLDİ

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ESENYURT'TA SİTE SAKİNLERİNİN DOĞAL GAZI YENİDEN VERİLDİ

ESENYURT'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin borç nedeniyle kesilen doğalgazı açıldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin borç nedeniyle kesilen doğalgazı açıldı. Sitenin yönetim kurulu başkanı Zafer Turan, "Yapılandırmaların gecikmeye takılması sonucu gazı kesmişler" dedi.

Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda da kat maliklerinden olan Zafer Turan'ın borcu ödemesinin ardından doğal gaz krizi sona erdi.

"MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER"

Yaşananları anlatan Zafer Turan, "İGDAŞ ile bir sorun yaşadık. Bir yapılandırma işlemimiz vardı. Dün görüşmelerimiz sonucunda sağ olsun genel müdürlerimiz desteklerini verdiler. Mağduriyetimizi giderdiler. İGDAŞ haklı olarak daha önceki yapılandırmaların gecikmeye takılması sonucu gazı kesmişler. Kurumsal olarak haklılar. Onlar da paranın tahsil edilmesi için kestiler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Siteden detay

-Doğalgazın tekrar açılması için yapılan çalışma

-Zafer Turan ile röp

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

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