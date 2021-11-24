ESENYURT'TA SİTE SAKİNLERİNİN DOĞAL GAZI YENİDEN VERİLDİ

Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Sitenin yönetim kurulu başkanı aynı zamanda da kat maliklerinden olan Zafer Turan'ın borcu ödemesinin ardından doğal gaz krizi sona erdi.

"MAĞDURİYETİMİZİ GİDERDİLER"

Görüntü dökümü:

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet