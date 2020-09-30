ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN 4 TAKSİ DURAĞI KALDIRILDI
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ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN 4 TAKSİ DURAĞI KALDIRILDI

30.09.2020 16:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 16:40
ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGANIN ARDINDAN 4 TAKSİ DURAĞI KALDIRILDI

Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan 4 yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esenyurt'ta taksiciler arasında geçen cumartesi günü yaşanan silahlı kavga sonucu 3 taksici öldürülmesi üzerine taksi durağı olarak kullanılan 4 yapı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. 

Esenyurt'ta geçen cumartesi meydanda bulunan taksi durağında yaşanan silahlı kavga sonrasında 3 taksici öldürülmüş, 2 taksici de yaralanmıştı. Yaşanan silahlı kavga sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri polis eşliğinde, silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen duraklara yönelik işlem yapmış, 4 taksi durağı mühürlenerek kapatılmıştı. Taksi duraklarının kapısına 3 gün içerisinde kaldırılması, kaldırılmaması halinde ise belediye ekiplerince kaldırılacağı yönünde uyarı levhası asılmıştı. Taksi durağı olarak kullanılan yapılar kaldırılmayınca sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri taksi duraklarını vinç yardımıyla kaldırdı.

Görüntü dökümü: -------------------Taksi durağının kaldırılması-Kamyona yüklenmesi-Zabıta ve polis ekipleri 

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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