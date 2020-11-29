Esenyurt'ta polisin "Parti var" ihbarına gittiği yer Nijeryalıların derneği çıktı! Ayin bile yapmışlar

Miss Uganda yarışmasıyla gündeme gelen Esenyurt'ta "Parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 21 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, dernekte aynı zamanda ayin de yapıldığı ortaya çıktı.

Esenyurt'ta mahalle sakinleri, "Güçlü Ateş Yaşam Derneği" yazısı bulunan dükkanda kalabalık yabancı uyruklu kişilerden oluşan grubun toplandığını gördü. İçeriden yüksek sesli müzik duyan mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.

PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kalabalık grubun toplandığı dükkana geldi. İçeriye giren ekipler dükkanın, Nijeryalılar tarafından dernek olarak kullanıldığını belirledi. Grubun, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye rağmen dernek bünyesinde toplandığı tespit edildi. Ekipler içeride bulunanların kimliklerini kontrol etti. 21 kişiye sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesilirken, kimliklerini ibraz etmeyen 5 kişi Kıraç Polis Merkezi'ne götürüldü.

DERNEKTE AYİN DE YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

"Güçlü Ateş Yaşam Hakları" adıyla kurulan dernekte aynı zamanda ayin de yapıldığı öğrenildi. Dernekte pazar ve cuma günleri toplanıldığı ve bu toplantıların görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldığı belirlendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, dernekte toplanan kalabalık grubun, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve katılımcıların maske takmadığı görülüyor.

"MİSS UGANDA BENZERİ BİR ŞEYİN GERÇEKLEŞTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Nijeryalıları ihbar eden kişi, "Burada otomobilimde arkadaşımla beklerken dükkan içinden gelen müzik seslerini duyduk. Arkadaşımla kontrol ettiğimizde kapı açıldığında kalabalığı gördük. Bu kalabalıktan sonra içeride parti olabileceğini düşündük. Polise ihbar ettikten sonra arkadaşlar geldiler buranın aynı zamanda resmi bir dernek olduğunu öğrendik. Daha sonra içeride sosyal mesafe kuralına uyulmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış. Biz de daha önce Esenyurt'ta şahit olmuştuk 'Miss Uganda' adı altında bir güzellik yarışması olmuştu. Biz de buna benzer bir şeyin gerçekleşebileceğini düşünüyorduk" diye konuştu.

Esenyurt'ta düzenlenen Miss Uganda güzellik yarışması

ESENYURT MISS UGANDA GÜZELLİK YARIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

14 Kasım cumartesi günü sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Esenyurt'ta bir eğlence merkezine baskın düzenleyen ekipler "Miss Uganda" adı altında bir güzellik yarışması düzenlendiğini fark etmiş ve aralarında yarışmacı ile davetlilerin de olduğu çok sayıda kişiye ceza kesmişti. Söz konusu yarışmanın düzenlendiği eğlence merkezinin sahibi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı