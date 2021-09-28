ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta, Fas uyruklu 3 kişi, girdikleri cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya satan iş yerinden, denedikleri ürünlere Bozuk diyerek çalışanları oylayıp, 500 lira değerinde malzeme çaldı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta, Fas uyruklu 3 kişi, girdikleri cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya satan iş yerinden, denedikleri ürünlere Bozuk diyerek çalışanları oylayıp, 500 lira değerinde malzeme çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Eylül Salı günü 21.20 sıralarında Fatih Mahallesi'nde bulunan cep telefonu aksesuarı ve elektronik eşya satan iş yerinde meydana geldi. Fas uyruklu 1'i kadın 3 kişi, iş yeri sahibine kulaklık almak istediklerini söyledi. İçlerinden biri, dükkan sahibi Yılmaz Uçar ile konuşmaya başladı. Uçar'ın dikkatinin dağılmasını fırsat bilen 1 kadın diğer iki kişi, vitrinde bulunan ürünleri ceplerine doldurmaya başladı. Kulaklık, telefon kılıfı ve müzik çalar gibi ürünleri çalan şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

ŞÜPHELİLERİ ÜST SOKAKTA YAKALADI

Yaklaşık 1 saat sonra vitrinlerdeki ürünlerin azaldığını fark eden Uçar, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yaşanan hırsızlığı gören iş yeri sahibi, şüphelileri üst sokakta yakaladı. Şüpheliler çaldıkları ürünleri yere atmaya başlarken, içlerinden biri kaçmayı başardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Dükkandan hırsızlık yapan 1 kadın 2 kişi, Uçar'ın şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürülürken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

NE ALDIYSA CEBİNE KOYDU AMA O CEP BİR TÜRLÜ DOLMADI

İş yerinde yaşananları anlatan Yılmaz Uçar, Gelip uzaktan baktılar. Ben şüphelendim ama müşteri sonuçta kalkıp baktım. Benden kulaklık istediler, ben de ürünleri tezgahın üzerine koydum. Bu bozuk, şu bozuk diyerek, beni oyalıyorlarmış. Diğeri de bozuk dedikleri şeyi de sürekli cebine koyuyor. Ne aldıysa cebine koydu ama o cep bir türlü dolmadı dedi.

BANA BIÇAK SALLADI

Hırsızlardan birinin yakalanınca kendisine doğru bıçak savurduğunu da söyleyen Uçar, Bir saat geçtikten sonra ben fark ettim olayı. Kameraya baktım. Peşlerinden gittim ve üst sokakta yakaladım. Bağırdım, bağırınca kaçtılar. Eşyaları teker teker attılar. O her şeyi alan kişi bana bıçak salladı. Polisi aradım. Gelip ikisini yakaladı. Bıçak sallayan kişi kaçtı. Tespit ettiğimiz kadarıyla 500 liralık ürünümüz çalındı ifadelerini kullandı.

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR

ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)

Son dakika... ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA KAMERADA (1)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses Gülben Ergen
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri Amelia Hamlin Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESENYURT'TA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİKLERİ TELEFONCUDAN HIRSIZLIK YAPTILAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 09:40:56. #1.12#