Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
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Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi

Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki cemevlerinde detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki cemevlerinde detaylı temizlik çalışması yürüttü.

Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethaneleri de dip köşe temizliyor. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, yaklaşan Muharrem ayı öncesi ilçedeki cemevlerine giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı. İlçedeki tüm ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen ekipler, Korona virüs önlemleri kapsamında temizlenen cemevlerinde dezenfeksiyon çalışması da yürüttü.

"Cemevlerimizi dip köşe temizledik"

Muharrem Orucu öncesinde cemevlerini dip köşe temizlediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mobil Temizlik Ekibi Sorumlusu Ercan Yalçın, "9 Ağustos Pazartesi günü Muharrem Orucu başlıyor. Biz de vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçemizdeki tüm cemevlerini dip köşe temizledik. Allah canlarımızın ibadetlerini kabul etsin" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi
Esenyurt'ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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