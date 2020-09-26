Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
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Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler

26.09.2020 09:16 | Son Güncelleme: 26.09.2020 09:23
Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler

ESENYURT'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı.

ESENYURT'ta çantasını vermek istemeyen bir kadını otomobil ile sürükleyen ve birçok suçtan kayıtları bulunan 4 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin kadını sürükledikleri anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'taki Balıkyolu Mahallesi Ozanlar Caddesi'nde geçen Pazar günü otomobildeki 4 şüpheli adres sorma bahanesi ile yabancı uyruklu bir kadının yanına yaklaştı. Şüpheliler kadının çantasını alıp, kaçmaya çalıştı. Çantasını vermek istemeyen kadın yerde sürüklendi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından güvenlik kamera kayıtları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Polis 27 ayrı suç kaydı bulunan M.Y., 15 ayrı suçtan kaydı bulunan A.D., 4 ayrı suç kaydı bulunan H.Ş., 1 suç kaydı bulunan İ.S.'yi yakaladı.  Bu kişilerde ayrıca kapkaç sonucu aldıkları 2 kişiye ait telefon ve bir çalıntı plaka da ele geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya devam ediliyor. Öte yandan kapkaç anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kadının yanına yaklaşan şüpheliler, çantasını almaya çalışıyor. Şüphelilere direnen kadın bir süre sürükleniyor. Bu sırada çevredekiler de şüphelilere müdahale etmeye çalışıyor.


Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler
Esenyurt'ta kapkaççı dehşeti; Çantasını aldıkları kadını böyle sürüklediler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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