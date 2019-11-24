24.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:58

Esenyurt'ta kadınlar kadına şiddete farkındalık oluşturmak için futbol maçı yaptı

Aralarında gazeteci ve kadın muhtarların olduğu takım farkındalık için sahaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta kadınlar, kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek için aralarında kadın muhtarlarında olduğu karma takım ile futbol maçı düzenlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu maçta, afiş ile kadına şiddete karşı dikkat çekildi.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadına karşı şiddet olaylarına dikkat çekmek için Turgut Özal Stadı'nda kadınlar arasında futbol maçı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Esenyurt Kaymakamı Vuran Karagül, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ve maça çıkacak olan kadınların yakınları katıldı. Etkinlikte futbol takımlarını Esenyurt Kartalspor oyuncuları ve aralarında kadın muhtar, gazetecilerinde bulunduğu karma oyuncular oluşturdu. Sahaya afişle çıkan kadınlar ve futbolcular kadına karşı şiddete dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca farkındalık oluşturmak adına tuvale el izleri bırakıldı.

"Eğitimli çocuklar yetiştirirsek, şiddet olaylarının olmayacağını temenni ediyorum"

Futbol maçında yer alan Akevler Mahalle Muhtarı Süheyla Karademir, "Bu şiddet olaylarına farkındalık oluşturmak bu şiddeti engellemek için elimizden geldiğince sosyal farkındalık projeleri oluşturarak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizler anneler olarak çocuklarımıza şiddeti göstermezsek onlar da 'şiddet görmeyen şiddet uygulayamaz' düşüncesiyle annelerimizin daha eğitimli çocuklar eğitirse şiddet olaylarının olmayacağını temenni ediyorum" dedi.

"Kadına şiddeti buradan haykırmak istiyoruz"

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler ise, "Bugün burada kadınlar için bulunuyoruz. Türkiye'de kadınların psikolojik olarak ve fiziksel olarak çok fazla şiddet gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bugün burada hep beraber topladık ve güzel bir maç yapacağız" diye konuştu.

Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, ise kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, " Bugün kadına şiddeti erkeklerin en fazla ilgi duyduğu maçta futbolda dile getirmek istedik. Bugün Esenyurt'taki tüm kadınlarımız, kaymakamımız, belediye başkan yardımcımız burada kadına şiddeti farklı bir yolla buradan haykırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA