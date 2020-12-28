- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu
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- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu

28.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:23

- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu Esenyurt'ta apartman dairesini doğumhane olarak işlettiği ileri söylenilen sözde doktor konuştu.

- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu

İSTANBUL - Esenyurt'ta apartman dairesini doğumhane olarak işlettiği ileri söylenilen sözde doktor konuştu. Yabancı uyruklu adam Omar Kamca, bal alıp sattığını ve malzemelerin başkasının kendisine emanet bıraktığını öne sürdü.

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin doğumhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılmış sözde doktor Omar Kamca ve eşi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye kontrol şartıyla serbest bırakılan Kamca, apartman dairesine geri döndü. Kamca İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya tercümanı aracılığıyla verdiği röportajda kendisinin bal alıp sattığını, içerideki doğum sedyesinin eşinin bir arkadaşına ait olduğunu kaydetti. Kamca ayrıca eşinin hacamat yaptığını ve polisin baskını sırasında içeride bulunan kadının hamile olduğu için yine eşi tarafından hacamat yapılmadığını söyledi.

- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu
- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu
- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu
- Esenyurt'ta kaçak doğumhane skandalındaki doktor konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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