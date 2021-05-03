Son dakika... Esenyurt'ta iş yerindeki silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi... Esenyurt'ta iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Esenyurt'ta iş yerinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi 2122 Sokak'ta 5 katlı binanın giriş katındaki tüpçü dükkanında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu, Doğukan Ç. vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğukan Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel