Esenyurt'ta hırsızlık zanlısı yakalandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel
Esenyurt'ta evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat'ta ilçedeki bir evde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda, 17 suçtan kaydı olan şüpheli Saim A. (20), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu