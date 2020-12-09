Günlük kiralık evde dehşet! Ağabeyi ve sevgilisi ile eğlendiği gece kardeş katili oldu

Esenyurt'ta bir genç, günlük kiralık evde sevgilisi, kardeşi ve kuzeni ile eğlendi. İki kardeş arasında tartışma çıkınca şahıs, ağabeyini ruhsatsız tabancayla ağzından vurarak öldürdü. Ölen gencin sevgilisi ifadesinde her şeyi anlatınca, zanlı da ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti.

Esenyurt'ta günlük olarak kiralanan bir apartman dairesine önce Serkan G. ve sevgilisi I.Y. geldi. Bir süre sonra ise Serkan G'nin kardeşi Davut G. ve amcaoğulları Metin A. apartmana geldi. 4 kişi bir süre eğlendikten sonra, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EVDEN GİTMEYİNCE VURDU

Bunun üzerine Serkan G., kardeşi Davut G.'den gitmesini istedi. Tartışma daha da büyünce Davut G. yanında bulunan tabanca ile abisine bir el ateş etti.

SEVGİLİSİ, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ve sağlık ekipleri Serkan G.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Esenyurt Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, apartmanda bulunan kişilerin ifadesine başvurdu. Şüpheli Davut G. ağabeyini dışarıdan birisinin vurduğunu belirterek, daha sonra kaçtığını söyledi. Gencin ifadelerinden şüphelenen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, 3 kişiyi çapraz sorguya aldı. Yapılan sorgulamada Serkan G.'nin sevgilisi I.Y. cinayeti tüm noktaları ile itiraf etti. I.Y ifadesinde, ağabey kardeşin önce tartıştığını daha sonra ise Davut G.'nin ağabeyini öldürdüğünü belirtti.

"YANLIŞLIKLA VURDUM"

Davut G. ise, tekrar yapılan sorgusunda ağabeyini yanlışlıkla vurduğunu belirtti. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan Davut G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şahıslar serbest bırakıldı.

"SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI"

Olayı gören bir komşu ise," Oğlum silah sesini duyup bize gelip söyledi. Daha sonra bağrışlara biz de balkondan çıktık baktık. Bir kişi elinde silahla intihar edecekti polisler zor ikna etti. Yanlarında bir kız vardı "ben o eve bir daha çıkamam" diyerek ağlıyordu. Sanırım bir kişi o evde vurulduktan sonra hepsi panikle aşağıya indi. Vuran çocuk silahla intihara kalkıştı. Daha sonra polisler alıp götürdüler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ