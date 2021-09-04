ESENYURT'TA EVDEN KAÇAN TEYZE VE YEĞEN BEŞİKTAŞ'TA BULUNDU

Esenyurt'ta önceki gün evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu.

Esenyurt'ta önceki gün evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu. Kızların polise kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Esenyurt Fatih Mahallesi 1240. Sokak'ta bulunan apartmandaki dairede yaşayan Beyzanur Yoğun (14) ile teyzesi Canan Aslan,(12) önceki gün sabah 09.00 sıralarında evden ayrıldı. Markete indikten sonra aniden koşmaya başlayan teyze yeğenden bir daha haber alınamadı. Yoğun ve Aslan'ın akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri arama çalışmaları başlattı. Kızların kaçtıktan sonra Esenyurt'ta bir marketin önünde meyve suyu içtiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kızların taksiyle Beşiktaş'a gittiklerini belirledi. Kızlar Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda bulundu. Kızların polise, kendi başlarına yaşamak için evden kaçtıklarını, geceyi bir camide uyuyarak geçirdikleri yönünde ifade verdikleri öğrenildi. İki kız çocuğunun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı