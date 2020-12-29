Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı

29.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 22:47

Son dakika haberi... Esenyurt'ta 11 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 11 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden kız çocuğuna 38 yaşındaki Afganistan uyruklu bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine toplanan bir grup, duruma tepki gösterdi.

Gruptakiler tarafından darbedilmek istenen zanlı, bir iş yerine kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekiplerince iş yerinden çıkarılan zanlı, zırhlı polis aracın içine konularak emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde hakkındaki istismar suçunu kabul etmeyen şüphelinin çocuğa adres sorduğunu söylediği öğrenildi.

Zanlının gözaltındaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Esenyurt'ta cinsel istismarla suçlanan zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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