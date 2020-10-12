Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü

Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra 'Polisi arayın gelsin' dedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Polisin gelmesini bekleyen şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir aile içerisinde önce tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışmadan sonra kimliği henüz belirlenemeyen şahıs tartıştığı karısını bıçakla öldürdü. Olaydan sonra 4 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğuyla birlikte sokağa çıkarak çevresindekilere 'Polisi arayın gelsin' diyen şahıs soğukkanlı bir şekilde polisin gelmesini bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Komşusuyla birlikte tartışmayı ayırmaya gittiğini söyleyen Mustafa Baran, "Eşimle misafirliğe gitmiştim. Arkadaşımız bizi burada bırakıp gidince aşağıda gürültüler duyduk. Ben ve komşum alt kata gittik kapıyı çaldık kimse bize kapıyı açmadı. Ondan sonra biz dedik ki aile kavgası galiba. Gözaltına aldılar hemen. Ellerini kelepçeleyip götürdüler. Burada yaklaşıp 15-20 gündür oturuyorlardı. Tek bir tane çocuğu var. Devamlı burada akşamları çocuğunu çıkartır. Kendisi bir fırında çalışıyor. Efendi, dürüst biriydi yani. 30-35 yaşlarındalardı. Gençtiler" dedi.

Öte yandan hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU