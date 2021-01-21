Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)
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Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)

21.01.2021 01:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 01:14
Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)

Ersan SAN -Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Ersan SAN -Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9 katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor. 


Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)
Esenyurt'ta 30 katlı binanın 9. katında patlama: Yaralılar var(1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan SAN

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