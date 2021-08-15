Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
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Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı Covid-19 testi pozitif olan Baran Yılmaz'ı Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Aracı ile evinden alınarak sınav salonuna götürdü.

Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Covid-19 testi pozitif olan Baran Yılmaz'ı Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Aracı ile evinden alınarak sınav salonuna götürdü. Yılmaz, sınavın ardından da yine aynı araçla evine getirildi.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 9 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşı sınav günü yalnız bırakmadı. Bu gün yapılan KPSS-ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi)'ye girmek zorunda olduğunu belirten Öğretmen Baran Yılmaz, Esenyurt Belediyesi'nden araç talebinde bulundu. Hasta Nakil Ambulansı'yla Yenikent Mahallesi'ndeki evinden Yılmaz'ı alan ekipler, Küçükçekmece'deki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne getirdi. Ardından da yine aynı araçla evine getirildi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü Personeli Ali Polat, "Baran Yılmaz'ı evinden aldık, KPSS'ye gireceği adrese getirdik ve sınavdan sonra da tekrar evine bırakacağız. Esenyurt Belediyesi olarak her zaman Esenyurt halkının yanında olacağız" dedi.

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Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı
Esenyurt Belediyesi, sınava girmek isteyen korona virüslü vatandaşı yalnız bırakmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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