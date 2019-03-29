Esenyurt Belediye Başkan Adayı Ekinci: Vatandaşlarımızın Konut Mağduriyetlerini Ortadan Kaldıracağız

AK PARTİ'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı Azmi Ekinci, Esenyurt'ta çok fazla konut mağduru olduğunu belirterek, "Biz bundan sonra mağdurun yanında olarak bu işin tarafıyız. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Esenyurt Belediye Başkan adayı olan Azmi Ekinci, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte çok sayıda Esenyurtlu vatandaşın sorunlarını dinleyen Ekinci, şahit olduğu en üzücü olaylardan birinin de konut mağdurlarının durumu olduğunu belirtti.

"GEREKİRSE KAYYUM ATARIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ekinci, şunları söyledi:

"Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Binali Yıldırım'la da konut mağdurları meselesini konuştuk. İstanbul'un birçok yerinde bu meseleler var. Biz bundan sonra belediye olarak bu işte mağdurun yanında olarak tarafız. Mağdur edenin karşısında olacağız, gerekirse garantörlük rolünü alacağız. Mahkeme ve yargıya düşmüş olan konular var. Bu konuda adalet bakanımızla görüşüp bilgi belge noktasında, altyapı noktasında gerekli bilgileri alıp adaleti hızlandırma konusunda yardımcı olacağız. Geciken adalet, adalet değildir yaklaşımıyla hareket edeceğiz. Çözülmüyorsa, devlet olarak belki TOKİ olarak, belki KİPTAŞ aracılığıyla, belki Çevre Bakanlığı aracılığıyla kayyum olarak bu işe el atıp mağdurlarımızın mağduriyetini ortadan kaldıracağız."

"ESENYURT'TA ULAŞIMIN YÜZDE 60'I METRO İLE KARŞILANACAK"

Esenyurt'a önümüzdeki dönemde 3 metro hattının geleceğini belirten Azmi Ekinci, birinci hattın Mahmutbey Meydan'dan Esenyurt MeydanI'da hatta oradan da belediyeye kadar uzanacağını söyledi. Metro ve diğer projeler hakkında bilgi veren Ekinci, "Diğer bir hat Beylikdüzü TÜYAP, Esenyurt'un altı mahallesi üzerinden Büyükçekmece'ye gidecek bir hat. Bir tanesi de Hadımköy – Firuzköy hattıdır. Kıraç bölgemize gelecek bir hat. Bu üç hattı birleştirdiğimizde Esenyurt, ulaşımının yüzde 60'ının metro ile karşılanacağı bir yer haline gelecek" dedi.

"ESENYURT NÜFUS OLARAK DOYGUNLUĞA ULAŞTI"

Esenyurt nüfus artışının doygunluğa ulaştığını kaydeden Ekinci, "Seçmen sayısını daha önceki yıllarla karşılaştırdığımızda, bir sene içerisinde üçte bir artış olmuş. Beş altı bin civarında bir seçmen artışı var, nüfus olarak da aynı şekilde. Esenyurt'ta 43 kilometre karelik alan üzerinde bir milyon nüfus var. Artık daha fazlasını taşıyamaz. Bundan sonra biz de nüfus artışı konusunda ön açmayı düşünmüyoruz" diye konuştu.

"DAİRENİZ VEYA ARSANIZ VARSA SAKIN SATMAYIN"

"Elinize bir daireniz, bir dükkanınız, bir arsanız varsa sakın satmayın" diyen Ekinci, "İki sene sonra pişman olursunuz. Almak isteyenler de alsınlar. Şu anda Esenyurtluyum, demekten biraz mahçup şekilde bahseden vatandaşlarımız birkaç sene sonra Esenyurtluyum demekten şeref duyacaklar. Bunun müjdesini şimdiden veriyorum. Biz din dil ırk bölge ve mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit ve adil hizmet etmek geleneğinden gelen kişileriz. AK Parti olarak 18 senedir bunun için iktidardayız sürekli. Bir başka şey 1 Nisan'dan sonra başkan olduğumuzda sadece bize oy verenlerin belediye başkanı değil, bütün Esenyurt'un belediye başkanı olacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

- İstanbul

Kaynak: DHA