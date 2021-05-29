ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTISerdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de psikolojik sorunları bulunan görme engelli kadının yalnız yaşadığı evden 3 kamyon dolusu çöp ile 10 kedi çıktı.

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Serdar ALTINTEPE İSTANBUL, (DHA) ESENLER'de psikolojik sorunları bulunan görme engelli kadının yalnız yaşadığı evden 3 kamyon dolusu çöp ile 10 kedi çıktı. Kadın, hastaneye yatırıldı.

Esenler, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki 5 katlı binada yaşayanlar, görme engelli Hatice Kaya'nın (60) zemin kattaki dairesinden yoğun koku gelmesi üzerine belediye ekiplerini aradı. Dün sabah adrese polis, zabıta ve sağlık ekipleri ile veteriner hekimler geldi. İl Sağlık Müdürlüğü görevlisi, Hatice Kaya'yı dışarı çıkması için ikna etti. Sokağa çıkan Kaya, ambulansa alındı. Daha sonra ambulanstan inmek isteyen Kaya, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Temizlik ekipleri ise, polis ve yaşlı kadının yakınları eşliğinde eve girdi. Evden 10 kedi ile 3 kamyon dolusu çöp çıktı.

ÇIKANLARI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM

Binada yaşayan Ramazan Aydın, İki seneden beri neredeyse her gün mücadele ediyorum. Mahalleli şikayetçi, ben beşinci katta oturuyorum, giremiyorum eve. Her zaman koku çekiyoruz. En sonunda Esenler Belediyesi yardımcı oldu. Çıkanları görünce şok oldum dedi.

ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Yol kenarında ölü bulundu, otogarda kaldığı ortaya çıktı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Uludağ'dan şehre ayı indi iddiası ortalığı karıştırdı, vatandaşlar sokağa döküldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Ebru Gündeş Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESENLER'DE YALNIZ YAŞAYAN KADININ EVİNDEN 3 KAMYON ÇÖP ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 10:59:27. #1.14#

title