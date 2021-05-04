Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, 5 kişi gözaltında
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Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, 5 kişi gözaltında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenler'de taksiciler arasında 'müşteri alma' kavgası çıktı. Kavgaya karışan 5 taksici gözaltına alınırken, kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Taşocağı Caddesi üzerinde yaşanan olayda iddiaya göre, Esenler Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne gelen bir taksici, yolcu almak istedi. Bu sırada hastane önünde bulunan diğer taksiciler, 'bölgemizden müşteri almazsın' diyerek tartışmaya başladı.

OLAYDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, kavgaya karışan 5 taksiciyi gözaltına alarak ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

KAVGA ANINI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin etrafı sarılan kişiler tarafından dövüldüğü, yere düşün kişiye tekmelerin atıldığı, kavga eden kalabalık grubu vatandaşların ayırmaya çalıştığı görüldü.

Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, 5 kişi gözaltında
Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, 5 kişi gözaltında
Taksicilerin 'müşteri alma' kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu, 5 kişi gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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