Esenler'de sigara vermeyen genci önce darp edip ardından bıçakladılar

Esenler'de sigara vermeyen genci önce darp edip ardından bıçakladılar Sigara vermeyen genci önce darp edip ardından bıçakladılar Esenler'de parkta bekleyen bir genç, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı.

Esenler'de sigara vermeyen genci önce darp edip ardından bıçakladılar

Sigara vermeyen genci önce darp edip ardından bıçakladılar

İSTANBUL - Esenler'de parkta bekleyen bir genç, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz şahıslar tarafından darp edildikten sonra bıçaklandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 16.30 sıralarında Esenler Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü parkta bekleyen bir gencin yanına kimliği belirsiz şahıslar geldi. Şahıslar gençten iddiaya göre sigara istedi. Gencin sigara vermemesi üzerine şahıslarla arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada genç, önce darp edildi ardından da karnından bıçaklandı. Gencin bıçaklanmasının ardından şahıslar koşarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri ise çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR