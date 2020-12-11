Esenler'de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama
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Esenler'de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

11.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:09
Esenler'de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

ESENLER'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

ESENLER'de market içinde bir kişinin alışveriş yapan kadını taciz ettiği iddia edilerek paylaşılan ve büyük tepki alan görüntülere ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Şahsın 18 yaşından büyük olduğu ve herhangi bir engelinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Adli makamlarca her iki şahıs hakkında 'Hayasızca Hareketler ve Müstehcenlik' suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs İstanbul Bayrampaşa Otogarında görevlilerimizce yakalanmıştır. S. D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bazı sosyal medya hesaplarında 'Zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları' şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmada; Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz edildiği iddia olunan şahsın S. D.(19 ) olduğu, şahsın 18 yaşından büyük olduğu ve herhangi bir engelinin bulunmadığı, taciz ettiği iddia olunan şahsın A.Ö.(47) olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

OTOGARDA YAKALANDI"Konu ile ilgili adli makamlarca her iki şahıs hakkında 'Hayasızca Hareketler ve Müstehcenlik' suçundan işlem yapılması talimatı verilmiştir. Olayın şüphelilerinden A.Ö. isimli şahıs İstanbul Bayrampaşa Otogarında görevlilerimizce yakalanmıştır. S. D. isimli şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."


- İstanbul
Esenler'de markette taciz iddiasıyla tepki alan görüntülere ilişkin emniyetten açıklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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